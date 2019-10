É quase um pré-requisito para entrar no mercado de trabalho, de acordo com as faculdades. As experiências de voluntariado são amplamente valorizadas pelos grandes empregadores e servem para diferenciar o currículo, principalmente quando feitas no estrangeiro. Mas muitas vezes essa ajuda tem o efeito contrário ao pretendido e em vez de melhorarem as condições de vida, os voluntários ajudam a agravar um problema.J.K. Rowling, a autora da saga Harry Potter, pediu a estudantes de todo o mundo para que não façam voluntariado em orfanatos internacionais, um pedido baseado nas evidências de que este tipo de voluntariado (intitulado "turismo de orfanatos") leva a que muitas das famílias optem por entrar no mercado do tráfico de crianças. "A minha mensagem para os mais jovens é esta: sim, façam voluntariado - mas planeiem com cuidado e atenção. O vosso tempo e energia são precisoso: usem-nos de forma correta e assim podem ajudar a mudar o mundo. Não façam voluntariado em orfanatos. Em vez disso, olhem para o que leva as crianças a entrarem em instituições e dediquem o vosso tempo a projetos que lutem contra a pobreza ou que apoiem comunidades com serviços básicos."Todos os anos, milhares de voluntários, turistas e viajantes visitam orfanatos com o intuito de ajudar/conhecer as crianças mais desfavorecidas. Estas práticas criaram uma indústria multi-milionária que deixa as crianças em risco de vários abusos, avança a Lumos, a instituição criada por Rowling para ajudar crianças de todo o mundo. Os dados recolhidos por esta organização mostram que uma criança que tenha sido institucionalizada tem uma probabilidade 500 vezes maiores de retirar a sua própria vida, 40 vezes mais prováveis de ter um registo criminal.Numa conferência em Londres, Rowling afirmou que muitas vezes os orfanatos causam "danos irreparáveis" e "perpetuam o abuso" de crianças. "Apesar das suas melhores intenções, a triste verdade é que as visitas e o voluntariado em orfanatos são motores de uma indústria de tráfico humano que separa crianças das suas famílias e coloca-as em risco de abuso e negligência", alertou.Continuando a discursar perante uma audiência jovem, Rowling afirmou: "A institucionalização é uma das piores coisas que se pode fazer a uma criança. Tem um enorme efeito no seu desenvolvimento normal, deixa a criança aberta ao abuso e tráfico e tem um tremendo impacto nas suas hipóteses futuras. E isto acontece até naqueles orfanatos que são bem geridos. O efeito destas instituições nas crianças é sempre pobre", declarou a autora da aclamada série juvenil Harry Potter, em que a criança que é a personagem principal cresceu sem pais, num clima austero.Uma campanha lançada esta quinta-feira pela Lumos e pelo YouGov mostram que maior parte dos jovens que fazem voluntariado nestes orfanatos não têm consciência do mal que a sua visita pode fazer.Cerca de dois terços dos alunos no Reino Unido acreditam que voluntariado no estrangeiro reforça o seu currículo e melhora as perspetivas de carreira e cerca de um quinto já visitou ou fez voluntariado num orfanato no estrangeiro.A grande maioria dos inquiridos dizem também não saber que na verdade, 80% das crianças institucionalizadas a nível mundial têm pelo menos um dos pais ainda vivos. "A maior parte das crianças nos orfanatos nem são órfãos - são colocados lá por razões como pobreza, deficiências, ou para receberem uma educação", esclarece a Lumos, citada pelo jornal britânico The Guardian. "É uma tragédia já que muito do dinheiro usado para financiar estes projetos de voluntariado internacional podia ser usado para manter estas crianças junto das suas famílias."Uma das oradoras da conferência contou à audiência que tinha sido dada para adoção pelos pais, para que pudesse ser alimentada e ter uma educação. Mas Ruth Wacuka confessou que apesar dos milhares de visitantes e voluntários que pela escola passavam todos os anos - "o orfanato era ao pé de um santuário de girafas, portanto dá para imaginar a quantidade de visitas que recebíamos" -, a educação era fraca e que os "órfãos" passavam muitas vezes fome. "Eles iam ao santuário tirar fotografias às girafas e ao orfanato tirar fotografias comigo. Mas as crianças não são atrações turísticas. Não são animais. Têm vidas e destinos", disse Ruth.