Despedimento de 60 enfermeiros: 'Não é admissível que se deixe sair' estes profissionais

Bastonária da Ordem dos Enfermeiros considera "mais uma prova de desorganização" o que se está a passar no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

O caso da notificação de despedimento de 60 enfermeiros do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa foi denunciado pela Ordem dos Enfermeiros e a bastonária Ana Rita Cavaco não tem dúvidas: "Isto é mais uma prova de desorganização. Assim que há um bocadinho de alívio, sobretudo no hospital que foi mais fustigado, e quando os casos naquela zona continuam a subir, de repente àquelas 60 pessoas diz-se ‘agora vão-se embora porque nós não precisamos de vocês'. Ainda por cima, não é verdade."