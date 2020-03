Operação Marquês: Coronavírus obriga a suspensão do debate instrutório

O debate instrutório da Operação Marquês foi suspenso por tempo indeterminado pelo juiz Ivo Rosa devido à ameaça do novo coronavírus. De acordo com o Expresso, as sessões marcadas para o final de março ficam sem efeito, com o juiz a considerar que não faz sentido manter o seu agendamento devido à imprevisibilidade da pandemia.





Esta quarta-feira, o Conselho Superior da Magistratura emitiu uma nova na qual recomendou que apenas se realizassem as sessões de julgamento e outras diligências em que estivessem em causa direitos fundamentais, como arguidos em prisão preventiva - situação que não se verifica na Operação Marquês. Na altura, Ivo Rosa tinha determinado a suspensão do debate instrutório para 27 de março.

A Operação Marquês conta com 28 arguidos -- 19 pessoas e nove empresas -- que globalmente o Ministério Público acusou de 188 crimes económico-financeiros.

Além do ex-primeiro-ministro José Sócrates são também arguidos acusados Ricardo Salgado, Carlos Santos Silva, Armando Vara, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava da PT, Helder Bataglia, Joaquim Barroca (do Grupo Lena) e o primo do antigo primeiro-ministro José Paulo Pinto de Sousa.