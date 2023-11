O Ministério Público terá cometido um lapso na transcrição de uma escuta telefónica entre Diogo Lacerda Machado e o administrador da Start Campus, Afonso Salema. Durante a conversa o nome de António Costa surge invocado várias vezes, no entanto, quando se acreditava ser referente ao primeiro-ministro, o advogado do consultor amigo do primeiro-ministro veio esclarecer aos jornalistas que se tratava do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.