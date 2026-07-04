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Onze bombeiros do Fundão acusados pelo MP de crimes de violação e coação sexual

Lusa 12:03
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A vítima foi um colega da mesma corporação.

Onze operacionais da Associação Humanitária de Bombeiros do Fundão foram acusados, pelo Ministério Público (MP), de crimes de violação e coação sexual, praticados em coautoria, de que foi vítima um colega da mesma corporação.

Onze bombeiros foram acusados no Fundão
Onze bombeiros foram acusados no Fundão DR

Os bombeiros arguidos, com idades entre os 22 e os 53 anos, entre os quais um chefe e um subchefe, terão molestado um jovem que tem agora 19 anos, que depois de frequentar a escola de cadetes ingressou na corporação como bombeiro de 3.ª categoria, em novembro de 2024.

Cinco dos arguidos respondem, em coautoria, por dois crimes de violação e um de coação sexual, outros cinco, também em coautoria, respondem por um crime de violação e um de coação sexual, estando o último arguido acusado de um crime de violação na forma tentada.

Segundo a acusação, a que a Lusa teve acesso, os factos terão ocorrido na manhã de 06 de setembro de 2025, tendo-se repetido na noite desse dia.

Nessa manhã, depois de ter pernoitado no quartel, alguns dos arguidos foram ter com o jovem à camarada masculina, onde o molestaram sexualmente. A vítima terá tentado reagir, mas alguns dos colegas manietaram-no, não lhe permitindo evitar os atos cometidos. Apesar de "ter sentido dor e desconforto", por "vergonha" não relatou o episódio a ninguém, refere ainda a acusação.

Quando voltou na noite desse dia para um novo turno, "alguns dos arguidos levaram-no à força para a antiga camarata feminina, ao lado da sala de piquete". Terá tentado, de novo, libertar-se dos agressores, mas não conseguiu. Alguns colegas assistiram, mas nada fizeram para impedir a situação, acrescenta.

"Angustiado e envergonhado, a vítima deixou de frequentar o quartel", afirma o MP, indicando que esta prática lhe provocou "medo e terror".

Internamente, a direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão, no distrito de Castelo Branco, instaurou, à data, processos disciplinares a oito bombeiros, incluindo ao chefe e ao subchefe.

Recorde-se que na sequência dos factos e após a detenção dos arguidos pela Polícia Judiciária, o comandante José Sousa apresentou a demissão, alegando que era "o primeiro e último responsável por tudo o que acontece no corpo de bombeiros", tendo garantido à população que nunca tinha tido conhecimento "de quaisquer atos semelhantes por parte dos arguidos, dentro ou fora da instituição".

O MP, tendo por base a prova testemunhal e documental, considera que os arguidos "agiram de forma livre, voluntária, deliberada e consciente, bem sabendo que as suas condutas eram proibidas e punidas por lei".

Quanto às medidas de coação, o MP manteve a proibição de contactos com a vítima, por qualquer meio, ou de se aproximarem dela a menos de 500 metros, proibindo também os contactos entre arguidos e com as testemunhas, estando ainda obrigados a apresentações semanais na GNR e proibição de entrar e frequentar o quartel dos bombeiros do Fundão, com exceção determinada, de forma superiormente hierárquica, em caso de ocorrência grave, documentada e fundamentada, em que esteja em causa a segurança das populações. Apenas dois dos arguidos podem contactar entre si, por serem irmãos.

O MP também decidiu manter estas medidas porque no telemóvel de um dos arguidos constava uma mensagem trocada com a namorada, em que esta dizia: "se todos se unirem e disserem que não viram nada como o processo pode ir para a frente?".

O MP pede ainda que caso os arguidos sejam condenados a penas de prisão iguais ou superiores a três anos, seja ordenada a recolha de amostra de ADN.

O crime de violação é punido com pena de prisão que vai de três a 10 anos.

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