Onde Costa ficou aquém e além de Marcelo

A última vez que Marcelo Rebelo de Sousa falou ao país por ocasião de um Estado de Emergência foi a 25 de fevereiro. Desta vez, a caminho da Santa Sé, num silêncio que também foi objeto da leitura de que não quereria mostrar apoio ao plano hoje apresentado pelo primeiro-ministro, o Presidente da República nada disse sobre as medidas concretas agora conhecidas. No entanto, o que disse há 15 dias continha uma série de recados que podem ser comparados com o que agora acontece.







O governo apenas acatou parcialmente o que parecia ser o desejo do Presidente da República. Por um lado, manteve o dever de recolhimento no domicílio até à Páscoa.







Mas levanta, em vários pontos, o rigor do confinamento até agora em vigor. Abrem, para já, creches, pré-escolar e primeiro ciclo, assim como vendas ao postigo, livrarias, cabeleireiros, barbearias e similares. Não sendo uma abertura total, é uma abertura significativa que vai além do que Marcelo parecia indicar e que contrasta com a pergunta deixada pelo Presidente da República: "Quem é que levaria a sério o rigor pascal?"