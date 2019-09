A Câmara de Oleiros está a realizar intervenções para recuperar as estradas municipais afetadas pelos incêndios de 2017, obras cujo investimento ronda os 2,4 milhões de euros, anunciou hoje o município."O município de Oleiros está a levar a cabo intervenções nas estradas municipais afetadas pelos incêndios de 2017, que, devido à sua magnitude, danificaram as estradas de acesso a diversas sedes de freguesia, aldeias e lugares, pelo que era premente a sua reparação para melhorar as condições de segurança de quem nelas circula", explica, em comunicado, a Câmara.Segundo este município do distrito de Castelo Branco, o investimento executado ascende a cerca de 2,4 milhões de euros, verba que é comparticipada a 100% pelo Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), ao qual a autarquia apresentou uma candidatura destina a estradas municipais danificadas pelos incêndios de outubro de 2017.Adianta ainda que a intervenção integra-se no contexto da recuperação dos equipamentos municipais de lazer e faz parte de um investimento global de prejuízos identificados de mais de quatro milhões de euros, sendo comparticipados pelo FSUE em cerca de três milhões de euros."Após uma avaliação do estado dos troços destas estradas [municipais] verificou-se que estas tinham sido fortemente danificadas pelos incêndios, pelo que foi efetuado um levantamento minucioso das intervenções em conjunto com uma equipa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC)", lê-se na nota.