Oeiras: O 6.º concelho-chave das eleições Legislativas 2022

Oeiras é o 6º concelho-chave das eleições Legislativas 2022, o 5º município mais densamente povoado do País, o 10º com mais eleitores e pertence ao distrito de Lisboa, o círculo eleitoral do País onde se elegem mais deputados: são 48. Como seria expectável, a luta pelos votos no distrito mais populoso de Portugal é tão determinante que contém quatro concelhos-chave incluindo, além do da capital, os de Cascais e Sintra.





Nas últimas eleições Legislativas, em 2019, o PS venceu o PSD no concelho de Oeiras por pouco menos de 7000 votos, uma margem, ainda assim, confortável. No mesmo ano, Oeiras representou 8,38% de todos os votantes no distrito de Lisboa.Dizer que este é um concelho-chave extremamente volátil peca por defeito já que, em escrutínios com a sua própria orgânica e motivações, os oeirenses sempre souberam distinguir entre escolher os seus representantes para Autárquicas e para Legislativas. Desde 1979 que a autarquia é um bastião intocável da direita marcada pelo nome incontornável de Isaltino Morais, presidente da câmara municipal em nove (!) ocasiões.Paradoxalmente, desde as primeiras eleições Legislativas em 1976, o concelho de Oeiras já mudou de cor de partido vencedor por vezes.Os oeirenses responderam à chamada às urnas em 2019 uma vez que, de todos os concelhos-chave de 2022, o de Oeiras foi onde a taxa de abstenção foi a mais baixa: 37,08%. Nas mesmas eleições Legislativas, de todos os concelhos do País, o de Oeiras foi o 3º com uma votação mais relevante para o Livre, o 4º para a IL e o 5º para o CDS-PP.Foram precisos 20 233 votos para, no distrito de Lisboa, eleger cada deputado.Deputados eleitos: PS 20, PSD 12, BE cinco, PCP-PEV quatro, PAN e CDS-PP dois cada, e IL, LIVRE e CHEGA um cada, no total do distrito de Lisboa.Só os votos no PS (33,68%) e PSD (26,19%) elegeram um deputado cada em Oeiras.