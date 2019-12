OE2020: Manuela Ferreira Leite defende que Governo devia demitir Centeno

A antiga ministra das Finanças Manuela Ferreira Leite afirmou esta terça-feira que o Governo deveria reunir-se para despedir o atual titular da pasta responsável pelas contas do Estado, Mário Centeno.

"O nosso ministro Centeno deveria ter uma reunião à volta dele para o despedir, porque seguramente não vai conseguir manter-se muito tempo enquanto ministro das Finanças", disse a ex-ministra social democrata em Lisboa durante um debate organizado pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal sobre o Orçamento do Estado (OE) para 2020.

A declaração de Ferreira Leite surgiu quando um dos participantes no debate se referiu à forma como são avaliados os ministros com a pasta das Finanças na Alemanha. Na sua intervenção, a antiga governante lamentou na sua intervenção a grande "imprevisibilidade" do OE, que nos últimos anos de acordo com a sua opinião tem sido um documento "de faz de conta".

"É um orçamento que tem sido muito de faz de conta e ao ter muito de faz de conta não o levo muito a sério. E isso é o pior do ponto de vista da atividade económica. Para os investidores e para os agentes económicos é fatal que não se acredite no orçamento, porque uma parte importantíssima não é executada", disse Ferreira Leite, referindo que não fala de "diferenças normais" que surgem entre o orçamento e a sua execução, mas sim das "chamadas cativações".

"Tem sido feito apenas para português ver, e executado para a Europa ver", acrescentou.