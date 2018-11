O líder do PSD considera que a taxa de protecção civil que o Governo quer implementar é, na prática, mais um imposto.

O líder do PSD anunciou hoje, na Póvoa de Varzim, seis medidas para o Orçamento do Estado de 2019 e a primeira é acabar com "a taxa de protecção civil", que classifica como "um novo imposto".



"É um imperativo nacional parar com um novo imposto", declarou Rui Rio, durante o discurso de encerramento no XIV Congresso Nacional de Trabalhadores Social-Democratas (TSD), que decorreu esta manhã e início de tarde na Póvoa de Varzim.



No discurso de 38 minutos, Rui Rio afirmou que o PSD vai apresentar "várias propostas em sede do debate do Orçamento do Estado de 2019 e destacou seis propostas, sendo a primeira votar contra a taxa de protecção civil que o Governo de António Costa (PS) quer aplicar em 2019.



"Temos a maior carga fiscal de sempre em Portugal, mas apesar disso o Governo vai criar mais uma taxa de protecção civil e que na prática é um imposto. Mais um imposto e que vamos chamar de taxa de protecção civil. Há um momento de dizer basta. O desafio que eu faço é que tenham a coragem de chumbarem a criação do novo imposto", disse Rui Rio.