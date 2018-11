Um Embraer tinha descolado da pista de Alverca com seis tripulantes a bordo. Aterrou em Beja à terceira tentativa.

O avião que declarou este domingo emergência aterrou em Beja, avançou fonte do aeroporto ao Correio da Manhã. O avião, um Embraer, tinha descolado da pista de Alverca com seis tripulantes a bordo.



Um avião de passageiros da Air Astana (Cazaquistão), alvo de reparações nas oficinas da OGMA em Alverca, ficou sem instrumentos durante o voo. Este a sobrevoar a zona da Grande Lisboa, Ribatejo e Alentejo enquanto as autoridades decidiam qual a melhor forma de o fazer aterrar.



A aeronave borregou (termo técnico da aviação para designar tentativas frustradas de aterragem) duas vezes, antes de conseguir aterrar na pista 19 do aeroporto de Beja. Segundo fonte aeronáutica, "a aterragem correu bem".



Com Lusa.