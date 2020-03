Governo sobre testes ao vírus: “Há racionalização, não racionamento”

António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, defendeu esta terça-feira em conferência de imprensa que não se verifica um racionamento dos testes. "Há uma racionalização", frisou. "Não estamos a poupar em nada, estamos a fazer tudo de forma séria, responsável e racional."

O Governo encomendou 80 mil testes, e Sales referiu que "tem que haver racional para se testar, não podemos fazer rastreio a 10 milhões de habitantes".

"Se os casos começarem a aumentar, temos que avançar para a testagem em maior número", afirmou Sales. Portugal entrará em fase de mitigação a partir de quinta-feira.

Quanto aos lares, o governante salientou que a sua população é "muito vulnerável, porque para além da cidade tem associadas comorbilidades [outras doenças]".

Uma norma da DGS "tem como um dos critérios de prioridade, os doentes em situação de maior vulnerabilidade como os dos lares e unidades de convalescença".

Na semana passada, foram conseguidos mais 150 mil equipamentos de proteção individual, afirmou Sales. "Quer com doentes quer com médicos, deverá haver uma prioridade na distribuição de equipamentos. Estamos a trabalhar de acordo com as recomendações."

"Estamos a testar profissionais de saúde sintomáticos, e ponderamos alargar aos profissionais assintomáticos que possam ter tido contactos em cadeia com doentes Covid-19", adiantou Sales. "Não há racionamento a nenhum tipo de material. Estamos a testar profissionais de saúde sintomáticos, ponderamos alargar a profissionais assintomáticos que possam ter tido contactos em cadeia."

Grávidas e acompanhantes: DGS emitirá orientação

Na conferência, foi questionado o porquê de as grávidas não poderem levar acompanhantes para salas de partos. "Os familiares compreenderão esta medida de algum distanciamento social, mesmo em situações deste tipo tem sido aceite e compreendido", afirmou o secretário de Estado.

Porém, o sub-diretor da DGS garantiu que seria emitida uma orientação sobre grávidas.

A DGS frisou ainda que a Covid-19 tem 14 dias de incubação. Por isso, o teste a uma pessoa assintomática pode criar uma falsa sensação de segurança. "A realização de testes a contactos enquanto as pessoas estão assintomáticas não dá a garantia de que a pessoa não vá desenvolver sintomas. Como todos sabemos, isto é uma doença nova. Deixamos ao critério das autoridades de saúde locais a decisão de fazer ou não os testes", indicou Diogo Cruz.

Lacerda Sales agradeceu ainda às sete ordens profissionais de saúde. "Foram inexcedíveis na forma como têm trabalhado. A Ordem dos Médicos deu uma bolsa de cinco mil médicos que estão a ser aproveitados. A Ordem dos Enfermeiros deu mil, a grande maioria está a ser usada em prestação de serviços e no SNS24."

"Estamos a aproveitar estas bolsas de acordo com as necessidades, sabendo que podemos precisar de mais de acordo com este surto. A gestão tem que ser racional para não esgotar todos os profissionais de saúde de uma vez", afirmou. Alguns médicos estão também a trabalhar na linha telefónica de assistência a clínicos, a LAM. "São voluntários."

Quanto à diversidade de coronavírus SARS-Cov-2, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge está a fazer a contagem dos vírus presentes no nosso país.

Questionado sobre possíveis cenários, Lacerda Sales disse que estes "são variados". "Nós temos que planear o pior sempre e esperarmos o melhor, mas o planeamento tem que ser feito com o pior que nos possa ocorrer."