Joacine Katar Moreira , do Livre , questionou o primeiro-ministro sobre o orçamento para combater as alterações climáticas, direito à nacionalidade e valor salarial. A deputada disse que nenhum dos deputados conseguiria vier com os "ordenados mínimos miseráveis, que nós normalizamos". João Cotrim Figueiredo criticou os 24 anos de pobreza em que o país incorreu, afirmando "programa [do Governo] é mais do mesmo, não tem rasgo nem ambição". Já André Ventura questionou a falta de propostas para a saúde, a segurança do país e corrupção. E lembrou que o ex-líder socialista está a ser questionado sobre este crime.Costa respondeu a todos os partidos desafiando os liberais a apresentarem medidas em vez de deixarem apenas críticas; elucidando André Ventura sobre "lapso" entre progressividade do IRS e aumento do IRS e lembrando a deputada do Livre que Portugal tem no programa proposta para atingirA estreia de Joacine Katar Moreira e do Livre no debate foi marcada por um discurso onde os pontos fulcrais foram os "imigrantes e minorias étnicas" que devem ser olhados de igual e "com o mesmo respeito e importância que os emigrantes e lusodescendentes". Pediu ainda que seja atribuída "nacionalidade imediata aos filhos" dos imigrantes já naturalizados, assim como ordenados mais dignos. A deputada disse mesmo que nenhum dos presentes no hemiciclo conseguiria viver com os "ordenados mínimos miseráveis, que nós normalizamos".

Deputada por um partido que se descreve como sendo de esquerda ecologista, a deputada questionou os governantes sobre "qual é o orçamento para o combate às alterações climáticas".



"Estamos numa fase da nossa vida económica em que não há entidade patronal e setor de atividade que não diga da necessidade de responder com urgência à escassez de mão de obra", alertou o primeiro-ministro.



Costa salientou a criação de uma secretaria de Estado das Migrações, justificada pela necessidade de um esforço de integração, com separação clara das políticas de integração e das políticas de combate ao racismo e xenofobia. E lembrou que em maior parte dos casos as discriminações não são contra pessoas de outra nacionalidade, mas sim contra os portugueses que têm "uma cor distinta".

Sobre a questão do orçamento destinado a combater as alterações climáticas, António Costa disse que além do investimento público, o país contará também com o "investimento privado" para que seja possível atingir a neutralidade carbónica em 2050.



Sobre os filhos de imigrantes, o primeiro-ministro referiu que "em regra é que as crianças de pais imigrantes que nascem em Portugal sejam também filhos de portugueses".

"Ainda hoje o Tribunal de Contas voltou a apontar para a insustentabilidade da ADSE, mas nada temos sobre isto no governo".

O deputado fez ainda uma questão sobre impostos, indignando-se com a notícia de que viria uma "maior progressividade no IRS", confundindo progressividade com aumento de IRS.

André Ventura, o deputado eleito pelo Chegam estreou-se num debate parlamentar congratulando de forma irónica o primeiro-ministro António Costa por ter "um dos maiores governos da Europa e do Mundo".O dirigente do partido e antigo militante social-democrata afirmou que o que se discute esta quarta-feira no Parlamento "é mais um programa de entretenimento do que um programa de Governo" e acusou o PS de deixar de fora a ADSE ou a falta de medicamentos para doenças fundamentais. A saúde, acusou, é tratada "como uma coisa programática e vaga".Ventura invocou ainda o antigo líder socialista José Sócrates, afirmando que este é um "dia histórico" em que "um ex-primeiro-ministro socialista está a ser ouvido por suspeitas de corrupção" e criticou que o programa de Governo, no que à corrupção diz respeito, diga "absolutamente nada".Ventura questionou sobre medidas para combater fecho de esquadras ou suicídios entre polícias, e também criticou que o Governo queira subir a idade para as touradas mas não a idade para a mudança de sexo. "Disse várias vezes que este seria o governo do crescimento económico, mas que medidas concretas são essas?", questionou ainda.

O primeiro-ministro aceitou o desafio e respondeu a todas as questões colocadas pelo deputado estreante. Relativamente à saúde, Costa disse que as prioridades neste campo estão bem assinaladas, lembrando o reforço dos cuidados de saúde primários, o alargamento da rede de cuidados continuados, do cheque-dentista, e a construção dos cinco hospitais previstos.

Quanto à corrupção, convidou Ventura a apresentar leis contra este crime e lembrou que esteve na origem da reformulação da legislação quando foi ministro da Justiça. E desafiou Ventura ainda o deputado a aprovar as propostas do PS para as sanções a titulares de cargos públicos por prática de crime de corrupção, lembrando o deputado que há de facto medidas para combate à corrupção no programa. "Mais do que leis o que precisamos é de meios", atirou ainda o primeiro-ministro.



Em resposta às acusações de insegurança e desinvestimento nas forças de segurança no país, o socialista lembrou o deputado do Chega que Portugal é considerado o "terceiro país mais seguro em todo o mundo".



Quanto à confusão relativamente ao IRS, Costa explicou explicitou que o que será feito é proceder ao desdobramento dos escalões que incidem sobre a classe média. "O senhor deputado, por lapso, terá confundido progressividade do IRS com o aumento do IRS", elucidou.



João Cotrim Figueiredo lamenta Programa sem "rasgo"

Na sua estreia, João Cotrim Figueiredo diz que não há nenhuma proposta assinalável no programa do Governo. "Nada há no programa de governo que nos alegre", afirmando que "falta o roteiro sobre como se acaba com um país descapitalizado e o governo quer aumentar impostos sobre o capital". Saltitando entre críticas à saúde, educação e demografia, o deputado liberal criticou a dimensão do executivo socialista. "Há uma diferença enorme entre o que o país precisa e o que o Governo quer fazer", atirou Cotrim Figueiredo.



"Programa é mais do mesmo, não tem rasgo nem ambição", diz, apontando o dedo à "estagnação" a que o PS tem conduzido o país, dizendo que enquanto os socialistas formarem Governo, "a pobreza continuará". O deputado liberal disse ainda que "o PS governa o país há 24 anos", e que "estes próximos quatro anos vão ser ainda piores". Nestes 24 anos desde o fim do governo de Cavaco Silva (em 1995), o PSD já formou Governo mais do que uma vez e na última legislatura do PSD/CDS, Cotrim Figueiredo foi mesmo dirigente do Turismo de Portugal.



Referiu também a importância do combate à corrupção, mas nessa matéria, lamentou que "o governo está mais empenhado em impedir que os seus camaradas sejam condenados", parecendo mimetizar o argumento utilizado por André Ventura anteriormente.

Costa aproveitou a resposta para atirar ao PSD: "Finalmente o PSD tem alguém autenticamente liberal a que se possa rever nesta Assembleia", afirmando que os laranjas já não precisam de disfarçar "o liberalismo de social-democracia".

Costa lamentou posteriormente que o deputado da Iniciativa Liberal não tivesse "dito uma coisinha, uma ideiazinha diferente que tivesse para o país".



O primeiro-ministro desafiou o deputado a "reler o programa do Governo" e garantiu que "não há uma única proposta de aumento de impostos".