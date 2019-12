José Inácio Faria, Carlos Romeira e Manuel Ramos estão junto a uma mesa na sede do MPT. Ali estão colocadas dezenas de cartas com contas para saldar há meses e citações para pagamento.





ePaper ou encontre-o nas bancas a 18 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 18 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Ao senhorio, que é a Câmara de Lisboa, a renda (60,64 euros por mês) está em falta desde novembro do ano passado. A maioria desta dívidas acumularam-se na caixa do correio nos meses em que a sede do MPT esteve fechada e o partido sem direção. E não podem ser pagas devido às penhoras nas contas do próprio partido (o único meio legal que podem usar).Se as dificuldades que o MPT enfrenta se devem também a questões internas, elas não deixam de ser exemplificativas dos problemas dos pequenos partidos, incapazes de obter votos suficientes para a subvenção estatal ou que a recusam por questões ideológicas. Os próprios dirigentes assumem que são um "partido sem fundos" (Gonçalo da Câmara Pereira, PPM), "low-cost" (Manuel Matias, PPV), "uns tesos" (João Patrocínio, PNR), "quase indigentes" (Fernando Loureiro, PURP).