António Costa quer dar novo fôlego ao Governo. O início de Setembro será o momento de anunciar um forte pacote de medidas de combate ao aumento do custo de vida e novidades que podem passar por uma taxação aos lucros excessivos das empresas.

A rentrée do Governo. Costa prepara grandes anúncios

O verão foi difícil para o Governo. As dificuldades nas urgências dos hospitais, os incêndios e a seca trouxeram desgaste e o outono anuncia-se com uma forte subida dos custos da energia. Vai ser preciso contrariar a ideia de desgaste que paira sobre um executivo que ainda só está em funções há seis meses, mas que já acusa o peso de seis anos de governação. A rentrée do PS vai ser centrada nesse objetivo: dar um novo fôlego ao executivo e passar a ideia de que os socialistas continuam a ter soluções para o País.