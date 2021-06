O PS de Penafiel, os ajustes diretos e o inspetor da PJ que entrevistou José Sócrates

Uma guerra nos bastidores do PS de Penafiel terá estado na origem de uma denúncia que levou, esta terça-feira, a Polícia Judiciária a fazer buscas a Nuno Araújo, antigo chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, e algumas câmaras municipais, por suspeitas de corrupção e tráfico de influências. O caso dos ajustes tem sido denunciado, nos últimos anos, na rede social Facebook, por um empresário local, Sebastião Penas, que na sua página pessoal quer num grupo fechado, designado "Politicamente falando", onde designou, a 1 de fevereiro de 2018, Nuno Araújo como o "Nuno contratos"



Num dos posts disponíveis publicamente, Sebastião Póvoas, a 21 de abril de 2018, ainda que sem mencionar qualquer nome, escreveu, num registo satírico, um texto sobre alguém que se tinha inscrito como "militante numa juventude partidária do arco da governação". "Andei por ali a fazer que fazia e fui aumentando os meus contactos. Quando tal e como acho que sou esperto, criei uma empresa e comecei a fazer uns contratos por ajuste direto com o pessoal do partido do qual eu tinha cartão"



E continuou: "A páginas tantas, já estava incluído no staff dum membro do governo. Então é que era uma rica vida. Mordomias até dar com um pau. Os ajustes caíam do céu. Bem, já estava farto disto e então resolvi passar a ser administrador duma empresa pública". O perfil da personagem descrita encaixa, segundo fonte socialista do Porto, em Nuno Araújo: antigo deputado do PS, nomeado, a 1 de dezembro de 2015, chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, então secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, posteriormente exonerado a 28 de fevereiro de 2018. Em março deste último ano, o socialista entrou na administração do Porto de Leixões, assumindo a sua presidência em julho de 2020.