Ana Abrunhosa critica ministro: "Se vem fazer uma conferência de imprensa, vamos embora"

O ministro da Agricultura decidiu falar com os jornalistas antes de falar com os autarcas e foi admoestado por isso.

Ana Abrunhosa foi uma das autarcas com maior exposição mediática das últimas semanas. O trabalho que fez durante as tempestades no município de Coimbra valeu-lhe vários elogios por parte do Presidente da República e comentadores. Mas hoje a simpatia da presidente da Câmara de Coimbra deu lugar à indignação. Num momento de tensão à chegada a Coimbra, a autarca da cidade, Ana Abrunhosa, e o ministro da Agricultura envolveram-se troca acesa de palavras em frente aos meios de comunicação social, com a presidente da Câmara de Coimbra a acusar José Manuel Fernandes de não ouvir os autarcas.

A carregar o vídeo ... 'Se vem fazer conferência de imprensa, vamos embora': O momento em que autarca de Coimbra confronta ministro da Agricultura

"Vem fazer conferência de imprensa ou vem ouvir os autarcas?", questionou Ana Abrunhosa. "Se vem fazer uma conferência de imprensa, vamos embora", acrescentou.

O momento de tensão aconteceu, alegadamente, logo à chegada do ministro ao encontro. José Manuel Fernandes preparava-se para falar aos jornalistas antes de falar com os autarcas de Coimbra. "Chega a Coimbra, há um dever institucional que tem de falar com os autarcas", admoestou Ana Abrunhosa. "Estou a responder às perguntas", tentou defender-se o responsável do Governo. "Mas acho que antes devia conversar connosco", insistiu a candidata eleita pelos socialistas, acusando o ministro de não ter ido ao terreno até agora e de não ouvir os responsáveis locais.

José Manuel Fernandes, que tem sido criticado no passado, procurou desvalorizar. "Falei com vários [autarcas]", disse, ao que Abrunhosa respondeu: "Com os de Coimbra, não".

Perante o sucedido, o ministro da Agricultura acabou mesmo por dar razão a Ana Abrunhosa. "Estava a responder educadamente às vossas perguntas, mas ela tem razão", afastando-se de seguida para falar com a presidente de câmara socialista.