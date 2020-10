Subida do salário mínimo garante aumento a 100 mil funcionários públicos

Será um universo em torno dos 100 mil funcionários públicos a beneficiar de aumentos por via da subida do salário mínimo, adiantou o ministro das Finanças na apresentação feita esta manhã da proposta de Orçamento do Estado para 2021.

João Leão considera "importante continuar a reforçar o salário mínimo", defendendo que isso "dá confiança, dá expectativas e estimula a procura". Para 2021, o Governo sugere uma subida de 23,75 euros do salário mínimo, mantendo ainda a intenção de concluir a legislatura com um salário mínimo de 750 euros.

No entanto, o Executivo socialista não pretende aumentar os salários da função pública, admitindo somente promover uma atualização em função dos ajustamentos que decorrem do próprio reforço do salário mínimo.

Assim, o aumento "bastante significativo do salário mínimo, segundo palavras do ministro das Finanças, vai permitir aumentar o salário de 100 mil funcionários públicos.

Já quanto ao bolo total da massa salarial da administração pública, João Leão explicou que em 2021 haverá um aumento de 3% face a 2020, o equivalente a 700 milhões de euros. Aqueles 3% decorrem de um aumento de 2% do salário médio, enquanto 1,1% dizem respeito ao aumento do número de funcionários do Estado.