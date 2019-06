Já é possível voltar a tomar banho de mar na praia do Tamariz e nos topos norte e sul da praia de Carcavelos , em Cascais . As praias foram interditadas, na quinta-feira, a banhos por causa da presença de algas, mas a situação já se encontra resolvida."Feita a avaliação que fizemos juntamente com as autoridades de saúde, Agência Portuguesa do Ambiente e Câmara de Cascais, verificámos que a concentração de algas diminui significativamente", revelou, em declarações à TSF, o capitão Rui Terra, da capitania do porto de Cascais.O responsável disse ainda que já se sabe que "são algas e não crimo-algas, um fenómeno diferente daquele que foi visto no Algarve " e que também levou à interdição de algumas praias.