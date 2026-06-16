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DIÁSPORA. AS ORIGENS PORTUGUESAS DO LÍDER DE MOVIMENTO

O lusodescendente que faz frente a Mamdani em Nova Iorque

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 07:00
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Humberto Lopes, filho de um militar português da Marinha que escapou ao Estado Novo, lidera uma coligação de senhorios em Nova Iorque contra o congelamento de rendas.

Na primeira década do Estado Novo, João Lopes foi para o exílio. Militar da Marinha, natural de Vila Nova de Cerveira, não voltou a visitar Portugal até à queda do regime: primeiro viveu em Paris, e depois, em 1950, atravessou o Atlântico rumo aos Estados Unidos. Em Nova Iorque conheceu uma porto-riquenha, com quem se casou, e por lá ficou. Quatro meses depois do 25 de Abril de 1974, de cravo ao peito, regressou a Portugal com a mãe, a mulher e os filhos para celebrar o seu aniversário. Nessa viagem, acabaria por morrer de ataque cardíaco fulminante.

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