Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de junho de 2026 às 12:35

Mamdani junta-se à festa nas ruas de Nova Iorque após regresso histórico dos Knicks aos títulos da NBA

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, juntou-se, sábado, às celebrações pela conquista do primeiro título dos New York Knicks em 53 anos. A vitória da equipa desencadeou uma onda de euforia por toda a cidade, com milhares de adeptos a saírem à rua para festejar o regresso da equipa ao topo da NBA.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30