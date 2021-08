André Ventura: 'Não consigo compreender esta acusação' por desobediência

André Ventura foi acusado, em coautoria, do crime de desobediência civil simples por ter organizado um jantar-comício, no âmbito da campanha eleitoral em Braga, durante o estado de emergência, em janeiro. Num vídeo, o deputado e líder do Chega diz estranhar a acusação. "Não se compreende esta acusação", lamenta. Como arguido, está sujeito a termo de identidade e residência (TIR).



O jantar foi realizado durante a campanha presidencial para as eleições de 24 de janeiro, quando se vivia uma das piores ondas da pandemia de covid-19 no País. Juntou mais de 170 pessoas no restaurante Solar do Paço, em Tebosa.



No vídeo, André Ventura garante que foram dados ao Ministério Público todos os elementos que mostraram "a natureza do evento político, que se tratava de um ato de campanha". "Não se compreende que apesar de eu próprio ter demonstrado que participei num ato político, não tinha conhecimento de mais nenhum elemento adicional, que o MP avance com uma acusação destas", afirma, ligando a acusação a "perseguição política".