Recuemos ao primeiro debate quinzenal depois das eleições europeias. O assunto era quente: a ida para o privado de doentes não atendidos no SNS . Assunção até corrigiu os números de António Costa , mas manteve-se neutra.Muito diferente da Assunção Cristas , "assertiva", com "firmeza na voz" e "ironia" que arrancou o ano parlamentar com um ataque ao primeiro-ministro: "A sua palavra não vale NADA".O que aconteceu entre um momento e outro? A derrota nas europeias. Duas especialistas, Inês Moura e Irina Golovanova, analisaram a pedido dadiversos vídeos e explicam se o estilo de comunicação da líder do CDS se alterou desde então.