O desafio deste ano letivo? 'Recuperar aprendizagens' contra o 'prejuízo' do ensino em casa

David Sousa, vice-presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, pede uma "estratégia de confiança e comunicação" entre as escolas e as famílias.

O maior desafio para o ano letivo que se avizinha? A "urgência" de recuperar as aprendizagens dos alunos mais atingidos pela pandemia, considera David Sousa, vice-presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep).



Os principais desafios para este ano letivo, que arranca entre 14 e 19 de setembro, "decorrem da urgência de tentarmos e conseguirmos identificar as situações dos alunos, crianças e jovens, que foram mais prejudicados pelos confinamentos", sublinha David Sousa à SÁBADO. "A questão é se vai demorar muito tempo."



Em Conselho de Ministros, o Governo aprovou o Plano 21|23 Escola+ para recuperar as aprendizagens dos alunos. Apoiado em três eixos (ensinar e aprender; apoiar as comunidades educativas; conhecer e avaliar), traça recomendações como um "roteiro de acompanhamento de cada aluno em risco rompendo a transição entre anos lectivos" ou "programas específicos de apoio ao desenvolvimento das aprendizagens na área da leitura-escrita e da oracia [capacidade de comunicação oral]".