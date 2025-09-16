Sábado – Pense por si

Portugal

Governo à deriva nas crises

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 23:00

Ministros ausentes temporariamente, narrativas curtas e controladas pelo núcleo duro do Governo, os jornalistas "vistos como inimigos": como é gerida a comunicação.

Morreram 16 pessoas no descarrilamento do elevador da Glória e a primeira comunicação ao País veio do comando distrital de Lisboa da Proteção Civil, com Margarida Castro Martins. O Governo pronuncia-se, pela primeira vez, às 13h25 do dia seguinte ao acidente, mas a tutelar da Proteção Civil e da PSP - a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral - não aparecerá nem nesta sala, nem em nenhuma das comunicações do Executivo. É o primeiro-ministro que nesta ocasião, à semelhança do que tem acontecido por sistema nos momentos de crise, tomará conta de todo o discurso e será minimalista. 

