IGAI investiga “funcionamento, utilização e gestão” do fundo social da Liga dos Bombeiros

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 23:00

Inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna está em fase de instrução, revela a subinspetora-geral à SÁBADO. Já foram pedidos documentos e ouvidas pessoas, à exceção do presidente da Liga.

Todos os anos, bombeiros e respetivas famílias recorrem ao Fundo Social da Liga Portuguesa dos Bombeiros (LPB), desenhado para promover e complementar a proteção social destes profissionais. Paga funeral de bombeiros mortos e dá apoio a feridos, por exemplo, como aconteceu nos incêndios deste ano, onde tragicamente vários morreram e centenas ficaram feridos enquanto desempenhavam a função, e têm previstos pensões de sangue e subsídios aos herdeiros, além de assegurar creches, vestuário, tratamentos, entre outros. Agora, a gestão da entidade está sob suspeita: a Inspeção-Geral Administração Interna (IGAI) está a investigar o “funcionamento, utilização e gestão” do Fundo Social do Bombeiro, revela a subinspetora-geral da IGAI Alexandra Costa Gomes à SÁBADO. “Existe um processo de inquérito relacionado com o funcionamento, utilização e gestão do Fundo Social do Bombeiro e que este se encontra em instrução”, concretiza, sem adiantar mais pormenores. “Nesta fase e considerando a natureza do processo, nenhuma outra informação pode ser fornecida”, acrescenta.

Investigação
