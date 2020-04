Em 2016, Pedro Gomes foi notícia no Público por acumular duas condições: era adjunto de Graça Fonseca, então secretária de Estado da Modernização Administrativa; e tinha a correr um processo instaurado pela Autoridade Tributária (AT), a pedido do IEFP, que reportava a uma dívida de cerca de 39 mil euros. Esse processo ainda corre. Em resposta enviada à, o ex-assessor escreve: "Existe de facto um processo instaurado pela AT, a pedido do IEFP, (...) a aguardar o julgamento do recurso da ação de impugnação." Mas nega qualquer dívida fiscal, "que é muito diferente de uma divergente interpretação de uma cláusula de um contrato, que é o que está em causa", entre si e o IEFP. Pedro Gomes deixou entretanto a assessoria, em setembro de 2018. Mas não parou: criou várias empresas que vão acumulando contratos com estruturas autárquicas do PS em Lisboa, um meio que conhecerá bem, na medida em que foi, entre 2009 e 2015, assessor do gabinete dos vereadores do PS, tendo funções junto de Graça Fonseca.A sua Intrupolis tem dois contratos com a Junta de Freguesia de Santo António, um de 2019, outro de 31/3/2020, ambos de 18 mil euros, para serviços de "apoio técnico, político, administrativo". A mesma Intrupolis tem outro contrato do género com a Junta de São Domingos de Benfica, a 23 de março. A empresa foi constituída no fim de 2016, três meses após deixar o governo, e os três ajustes são os únicos contratos que teve.A Gappit, outra empresa de Pedro Gomes, formada em março de 2019, na área da consultoria informática, tem dois contratos, um com a Câmara (PS) de Almada, de 8.500 euros, a 28 de janeiro, outro com a Junta de Freguesia de Arroios, de setembro de 2019, de 30 mil euros. Em ajustes diretos de autarquias do partido a que pertence, as duas empresas somam 95.150 euros (mais IVA) em 12 meses.Pedro Gomes começou por ser funcionário do PS e coordenador da secção de Belém – em que também estava Graça Fonseca, que depois, quando se tornou vereadora, contratou o jovem desempregado de 26 anos com o 10º ano (incompleto)para assessoria na Câmara de Lisboa, com um salário de 3.220 euros (brutos). O problema é que já se tinha candidatado a um subsídio para desempregados do IEFP, mas não comunicou a mudança de situação. Chegou a ser acusado de fraude na obtenção de subsídio, mas foi absolvido por "falta de consciência da ilicitude".Este percurso não o prejudicou. Pedro Gomes considera que isso é natural, porque o que está em causa é "um diferendo contratual a propósito de um apoio financeiro". Quanto ao facto de os contratos poderem ser vistos como fruto da sua proximidade com o partido, também contesta: "São esferas diferentes e desde que geridas com responsabilidade e distanciamento não suscitam nenhum conflito de interesses nem devem a meu ver ser questionadas apenas por existirem filiações partidárias."