O assalto do IRA ao parlamento

João Amaral Santos , Alexandre R. Malhado 23:00

A autorização oficial (entretanto revogada) para utilização de luzes de marcha urgente reforçou o estatuto do grupo, que ganhou legitimidade, mas mantém a estética militar, treino físico e liderança "autoritária". Quer passar a partido em 2026 - e esvaziar o PAN. Os bastidores do IRA e as ligações a Cristina Rodrigues, deputada do Chega.

Novembro de 2018, dia 15. A Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária e o Ministério Público investigavam a associação Intervenção e Resgate Animal (IRA) por crimes violentos, como agressões e roubo. Suspeitava-se que alguns dos seus membros estariam ligados a claques de futebol, organizações de segurança privada, forças de segurança e até movimentos radicais de direita.

