Nuno Melo. Como ele quer apanhar os cacos do CDS

Amissão é dura, mas Nuno Melo quer mesmo salvar o CDS da extinção. “Não sendo fácil, não é impossível”, diz quem está com Melo. Depois do desaire eleitoral que, no dia 30, tirou o partido da Assembleia da República, os últimos dias têm sido passados em reuniões (na maior parte das vezes por Zoom) para tentar colar o que resta do CDS e recuperar a tempo das próximas eleições: as Europeias de 2023.



Há problemas políticos, um drama financeiro e danos de imagem para resolver. Mas já há um plano para que este não seja o fim do partido fundado por Freitas do Amaral em 1974.



Primeira fase: A paz interna

Depois de os últimos meses terem sido vividos em clima de guerra interna, o grupo liderado por Nuno Melo acredita que só serenando os ânimos poderá haver hipóteses de começar a reconstruir o CDS. No que toca a Francisco Rodrigues dos Santos, parece que não haverá problemas de conseguir essa pax centrista. Chicão deixou claro que sairá de cena. E do seu núcleo duro a mensagem é que não deve avançar ninguém para representar uma ala de oposição a Nuno Melo no Congresso marcado para 9 a 10 de abril. De resto, Filipe Lobo D’Ávila, que mesmo tendo cortado com Francisco Rodrigues dos Santos não é propriamente próximo de Nuno Melo, já defendeu em declarações ao Expresso que “tem estatuto” para assumir a liderança nesta fase. Quem está com Nuno Melo tem uma coisa clara: não haverá “ajustes de contas”.