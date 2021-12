Número de testes gratuitos nas farmácias vai aumentar

As farmácias esperam um aumento do número de testes gratuitos à covid-19, devido à elevada procura com o aproximar das festividades.

O aumento da procura por testes rápidos de antigéneo de covid-19 nas farmácias tem dificultado as marcações antes do Natal e do final do ano. Espera-se um aumento do número de testes gratuitos e do número de farmácias a aderirem ao programa já esta semana, avança o jornal Público.