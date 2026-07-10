Número de idosos vítimas de crime aumenta 30,5% em seis anos e atinge 44.161 em 2025

Entre 01 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2025, as autoridades policiais contabilizaram um total de 1.629.390 vítimas de crime, das quais 237.766 idade igual ou superior a 65 anos

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Entre 2020 e 2025, o número de idosos vítimas de crime aumentou 30,5%, de 33.850 para 44.161 ofendidos, revelou esta sexta-feira a Direção-Geral da Política da Justiça (DGPJ).



DR

Proporcionalmente o aumento é superior ao da restante população, apesar de pessoas com idade igual ou superior a 65 terem representado, no mesmo período, 14,6% do total de vítimas.

"As pessoas idosas, embora representem uma fatia menor do total, registam um crescimento mais acentuado: de 33.850 em 2020 para 44.161 em 2025, ou seja, +30,5%. Nos lesados/ofendidos/vítimas não idosos, o crescimento foi de 19,9% - uma diferença de 10,5 pontos percentuais", salienta a DGPJ num boletim hoje divulgado sobre crimes contra idosos registados por PSP, GNR e Polícia Judiciária (PJ).

Segundo o documento, entre 01 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2025, as autoridades policiais contabilizaram um total de 1.629.390 vítimas de crime, das quais 1.391.624 tinham até 64 anos e 237.766 idade igual ou superior a 65 anos.

Durante este período, o ano com menos vítimas foi 2020 - com um total de 237.677, das quais 33.850 eram idosas - e o mais expressivo foi 2023, com um pico de 296.945 ofendidos, dos quais 44.125 com idade igual ou superior a 65 anos.

Em 2025, as polícias registaram 288.632 vítimas, entre as quais 44.161 idosos.

Tal como na população em geral, a maioria dos crimes de que os idosos são vítimas é contra o património (categoria que inclui os furtos e as burlas), seguidos de ilícitos contra as pessoas (como agressões e homicídios), e de atos contra a identidade cultural e integridade pessoal, contra o Estado, contra a vida em sociedade e abrangidos por legislação avulsa.

Entre 2020 e 2025, a variação do peso de cada uma das categorias em pessoas com pelo menos 65 anos foi de 65,8% para 68% nos crimes contra o património, de 29,1% para 27,5% nos ilícitos contra as pessoas e de 5,1% para 4,5% nos restantes.

Em nenhuma das categorias os idosos são as principais vítimas, apesar de, de 2020 para 2025, a representação de ofendidos com idade igual ou superior a 65 anos ter subido de 14,2% para 15,3%.