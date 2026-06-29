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Vítimas às mãos de familiares: as histórias das crianças que Portugal não esquece

Luana Augusto
Luana Augusto 07:00
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Desde 2019 que não se registavam tantas mortes de crianças em contexto de violência doméstica. Os casos do pai que se atirou de uma varanda com a filha de 4 anos ao colo ou da madrasta que asfixiou a enteada são apenas alguns que se juntam ao de Valentina e Jéssica. Mas ainda há mais...

Os números são impressionantes, principalmente porque não param de aumentar. Só nos primeiros seis meses deste ano já morreram quatro crianças vítimas de violência doméstica - mais do que em todo o ano passado - e desde 2019 que não se registavam tantas mortes neste contexto, segundo dados citados pelo Jornal de Notícias. Só na semana passada morreram dois menores às mãos dos progenitores. Casos semelhantes já tinham ocorrido no passado e deixaram o país em choque.

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