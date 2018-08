Este sábado de manhã foi sentido um novo sismo no Minho, com epicentro em Vila Verde. O abalo de fraca intensidade ocorreu perto das 10:30, com uma magnitude de 2.9 na escala de Richter, de acordo com o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





Esta zona tem sido afectada por uma série de pequenos sismos de fraca intensidade ao longo da semana: já foram registados mais de três dezenas de sismos em Vila Verde nos últimos dez dias e muitos nem sequer são notados, segundo o IPMA.

Desde o início de Agosto já foram sentidas 30 réplicas no fenómeno na mesma localidade.