O anúncio de que vai romper a relação com o PSD abriu a especulação sobre se Pedro Santana Lopes vai criar um novo partido. Mas, para já, o antigo primeiro-ministro ainda não fez nada para angariar apoios. E entre os indefectíveis santanistas do PSD não há nenhum disponível a sair do partido.

Pedro Santana Lopes anunciou à Visão que a relação com o PSD "acabou mesmo", mas ainda é muito cedo para dizer que é desta que o ex-primeiro-ministro vai criar o seu próprio partido. Para já, Santana não fez ainda nenhum contacto nesse sentido. E não há, entre os santanistas contactados pela SÁBADO, nenhum social-democrata disponível para o seguir para fora do partido.



"Só falei com ele para lhe dar os parabéns" é a resposta que mais se ouve quando se fala com os próximos de Santana Lopes para saber se já conversaram com ele sobre a hipótese de criar "uma nova organização partidária", como ficou no ar na entrevista dada há uma semana à Visão.



Os parabéns, entenda-se, não são pelo fim da relação com o PSD. É que Pedro Santana Lopes fez 62 anos no dia 29 de Junho e os amigos não deixaram passar a data em branco. Conversas sobre novos partidos? Todos asseguram que isso não foi tema.



Pedro Pinto assume que foi apanhado de surpresa pelo anúncio da saída de Santana Lopes do PPD-PSD e garante que "obviamente" não está de saída do partido onde é líder da distrital de Lisboa.



Manuel Frexes, deputado pelo PSD, líder da distrital de Castelo Branco e ex-presidente da Câmara do Fundão, é outro próximo de Santana Lopes que assegura não ter falado com ele sobre a possibilidade de criar um novo partido. Seja como for, Frexes não está de saída do partido no qual está neste momento a liderar uma recandidatura à distrital que já dirige. "Não tenciono sair do PSD", garante à SÁBADO.



Diogo Agostinho, trabalhou como chefe de gabinete de Santana na Santa Casa e é também muito próximo do ex-provedor, mas assegura que não está nos seus planos fundar um novo partido. "Não sei com quem falou sobre isso. Comigo não falou".



Santana ainda está a analisar como romperá relação com PSD



A lista de santanistas acima mencionada é uma amostra de amigos próximos que foram apanhados de surpresa pelo anúncio de Pedro Santana Lopes, mas a SÁBADO falou com outros apoiantes de Santana Lopes e sabe que Santana não falou mesmo com ninguém antes de revelar que estava de saída do PSD. Nem mesmo os seus filhos sabiam o que o pai ia anunciar.



Até agora, o antigo líder do PSD ainda não formalizou a saída do partido e, ao que a SÁBADO apurou, ainda está em aberto a decisão sobre se vai mesmo entregar o cartão de militante ou se vai só suspender a militância.



O próprio Santana, depois do anúncio de que irá deixar de ter intervenção política dentro do PSD, tentou tirar gás à ideia de que poderia criar um novo partido, contando a história da já famosa manchete de 1996 do Independente com a notícia de que poderia criar o PSL, o Partido Social Liberal.



"Circula por aí uma capa de 1996 de um semanário que marcou uns bons anos da comunicação em Portugal. Se a notícia fosse verdadeira, ou tivesse alguma declaração minha, teria sido, de qualquer modo, há mais de 20 anos. Muito se passou desde então. Mas era falsa e talvez quem a fez já possa contar a história", escreveu Pedro Santana Lopes no seu Facebook.



O texto publicado naquela rede social abre o véu sobre os motivos que o levaram a anunciar que deixará de fazer política dentro do PSD, quando recorda que na campanha que disputou contra Rui Rio foi a votos dentro do partido para "clarificar".



"Fui apresentar um PSD cada vez mais PPD", escreve Santana, explicando que não se revê no caminho escolhido pelo partido que, com Rio, se aproxima mais do PS do que o antigo presidente da Câmara de Lisboa considera desejável.



De resto, no mesmo post, Santana Lopes assegura que o facto de a relação com o PSD ter acabado não significa que vá dizer mal do partido. "Não estou contra ninguém nem digo mal de ninguém", afirma, avisando que esta decisão não é "uma disposição circunstancial ou um estado de alma".



O que vai fazer no futuro ainda está em aberto e, contactado pela SÁBADO, Pedro Santana Lopes não quis fazer qualquer comentário.