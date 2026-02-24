Sábado – Pense por si

NovaSBE em conversas com o Governo para ter mais autonomia

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 24 de fevereiro de 2026 às 23:00

Direção da faculdade e Ministério da Educação estão em diálogo sobre como dar mais liberdade de gestão face à casa-mãe, a Universidade Nova de Lisboa. Alteração no nome da SBE é vista como um sinal de uma hostilidade maior - da reitoria e do Conselho Geral da Nova - face ao modelo de ensino e de negócio da faculdade.

Na passada sexta-feira, 13, o professor Pedro Santa Clara enviou um email a todos os professores da NovaSBE, e à direção, para se juntarem a ele na contestação pública à alteração do nome da faculdade imposta pela casa-mãe, a Universidade Nova de Lisboa (UNL). “Apreciaria muito o vosso apoio para que isto não pareça uma cruzada solitária sem o apoio generalizado da faculdade”, escreveu em inglês, refletindo a diversidade de nacionalidade dos docentes. Horas depois, o diretor da Nova SBE, Pedro Oliveira, respondeu em inglês, elogiando a iniciativa a solo de Santa Clara nos media - mas notando que “agora também é o tempo de os organismos de governação da Escola decidirem qual o caminho a seguir”. Esse caminho, segundo apurou a SÁBADO, está a ser trilhado com o Governo.

