Nova operação da PSP nas escolas a partir de hoje contra a violência

No ano letivo passado foram contabilizados mais de 2 mil crimes dentro do recinto escolar.

A PSP inicia esta segunda-feira nas escolas uma nova operação contra a violência, depois de no ano letivo passado ter contabilizado mais de 2.000 crimes dentro do recinto escolar, como ofensas corporais, ameaças ou injúrias.



PSP atenta ao que se passa nas escolas Lusa

Em comunicado, a PSP explica que a operação "Violência? Não obrigado!" vai decorrer até final do mês e é dirigida aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

No ano letivo 2024/2025, a PSP registou 2.791 ocorrências criminais, num total de 3.257 crimes - na mesma ocorrência podem ser verificados vários crimes -, menos 5,3% do que em 2023/2024.

Destes crimes, 2.092 tiveram lugar no interior do recinto escolar e 136 nos percursos casa-escola-casa ou nos percursos para frequência de atividades extracurriculares.

Ofensas corporais, ameaças e injúrias continuam a ser as tipologias mais comuns dos crimes praticados em contexto escolar, segundo a PSP, que com esta operação preventiva se associa ao Dia Escolar da Não Violência e da Paz, que se celebra a 30 de janeiro.

Até final do mês, a PSP vai desenvolver ações para sensibilizar toda a comunidade escolar para temas como a violência em contexto escolar, o uso e posse de armas e a delinquência juvenil e acredita que é esta sensibilização que tem contribuído para a diminuição das ocorrências criminais em contexto escolar.

Durante o decorrer destas ações, além de ser caracterizada a delinquência juvenil e de ser explicado aos alunos o que os pode levar a adotar comportamentos violentos, bem como as consequências, são ainda alertados para o facto de, apesar de serem menores, se praticarem factos que possam ser qualificados como crime, haverá consequências que poderão interferir com o seu futuro.

A par desta componente de sensibilização, os alunos são ainda incentivados a resolverem os seus conflitos de forma pacífica, com recurso ao diálogo e não à violência.

Os polícias das Equipas do Programa Escola Segura que desenvolvem estas ações ensinam aos alunos algumas dicas para resolverem os conflitos, métodos para se acalmarem quando se sentem revoltados, explicando igualmente a quem podem recorrer para pedir ajuda.

A PSP lembra ainda que qualquer denúncia pode ser feita ou de forma presencial, numa esquadra, ou através do e-mail escolasegura@psp.pt .