A Universidade de Lisboa garantiu esta terça-feira que as pautas com as notas de cada aluno vão continuar a ser afixadas publicamente. "Não obstante a entrada em vigor do novo Regulamento de Protecção de Dados Pessoais (RGPD), as pautas dos estudantes podem ser afixadas em suporte papel nos locais habituais das Escolas, mas também na intranet das Escolas em áreas de acesso reservado aos estudantes e docentes envolvidos", afirmou em comunicado fonte oficial da Universidade de Lisboa, avança o Negócios.

Na semana passada, a Rádio Renascença noticiava que cada aluno passaria a ter acesso apenas à sua nota, terminando com a afixação pública das pautas de avaliação – medida que teria sido tomada na sequência da entrada em vigor do novo Regulamento de Protecção de Dados Pessoais.

Contudo, a reitoria garante que as pautas vão continuar a ser afixadas, não estando prevista qualquer alteração na sequência da entrada em vigor do novo Regulamento Geral de Protecção de Dados. "A publicação das classificações dos estudantes é um mecanismo essencial para garantir a transparência dos processos de avaliação de competências e conhecimentos na universidade", assegura fonte da Universidade.

O RGPD, que entrou em vigor a 25 de Maio, vem impor um conjunto de novas regras no tratamento de dados pessoais, com o objectivo de conseguir uma maior protecção à escala europeia.