Norte teve quase 4 mil infetados nas últimas 24 horas

Portugal registou novo máximo de novos casos de Covid-19: foram 6.640 infetados em 24 horas, superando os 5.550 desta sexta-feira. Destes, mais de metade foram no Norte, que teve quatro mil casos do novo coronavírus.



A região tem sido particularmente afetada no último mês e, nos últimos 30 dias, só por cinco vezes não registou mais de metade de todos os casos do país. Na quarta-feira foram confirmados mais de cinco mil casos, mas os mesmos incluíam mais de três mil casos de um laboratório com atraso no reporte laboratorial.





O Norte tem assim mais de 82 mil casos no total (82.361), e registou 31 mortes nas últimas 24 horas - o segundo maior número de vítimas mortais num dia, depois de 34 mortes a 4 de novembro.No Norte já morreram 1.279 pessoas desde o início da pandemia, fazendo desta a região mais afetada pela pandemia em Portugal.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, que inclui a Área Metropolitana de Lisboa, registou mais 1.856 casos nas últimas 24 horas. Este é também um novo máximo de Lisboa, que nunca tinha registado mais do que 1.600. No último dia foram também registadas 19 vítimas na região - o segundo maior número de mortes, depois de 20 mortos na quinta-feira.



O Centro registou este sábado 712 novos casos e três mortes, o Algarve registou 82 novos casos e o Alentejo mais 49 infetados. Os Açores têm agora mais 22 casos e a Madeira registou mais 19 nas últimas 24 horas.

Algarve e as regiões autónomas não registam neste boletim qualquer óbitoa