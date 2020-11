Portugal registou este sábado 56 mortes por Covid-19 e 6.640 novos casos. Este é o segundo maior número de mortes num dia e um novo máximo de infetados pelo novo coronavírus em 24 horas.Desde que foram confirmados os primeiros casos de Covid-19, a 2 de março, já morreram 2.848 pessoas vítimas da pandemia, tendo sido registados 173.540 casos.Em relação ao dia anterior foram dados como recuperados 3.993 - o maior número de recuperados num dia sem contar com uma atualização de quase 10 mil recuperados feita em maio.Existem agora mais de 97 mil recuperados da Covid-19 em Portugal, com quase 73 mil pessoas a permanecerem casos ativos.Nas últimas 24 horas, Portugal registou um novo máximo de internados em cuidados intensivos, com mais 26 doentes a serem incluídos nestas unidades: são agora 366 os doentes em UCI. No entanto, o número de internamentos em enfermaria desceu e o número de doentes hospitalizados com Covid-19 é agora de 2.420 - menos cinco que no dia anterior.