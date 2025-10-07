Sábado – Pense por si

Reportagem com Alexandra Leitão: “Esta câmara é forte com os fracos e fraca com os fortes”

“Não há alternativa”: “quem contribuir [para a vitória de Moedas] será corresponsável” pela “degradação” de Lisboa, alerta uma Alexandra Leitão pouco mobilizadora na rua, mas combativa e assertiva no palanque.

Alexandra Leitão deixa-se conduzir pelas salas de aula da Casa da Infância de Calafates – uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) no coração do Bairro Alto –, cumprimentando as crianças, até chegar a um pequeno recreio. Este quintal tem sido, nos últimos três anos, alvo de várias queixas de um vizinho para a autarquia de Lisboa por causa do barulho das crianças a brincar. Notificada, a IPSS gastou 14 mil euros para colocar um toldo insonorizado, mas este ano voltou a receber uma carta da câmara a expor que o assunto, afinal, não estava arrumado, pois o vizinho escreveu de novo ao presidente a pedir mais obras. “É incompreensível este excesso de zelo – são crianças a brincar –, quando se passam aqui coisas bem mais graves à noite”, lamenta, indignada, a candidata da coligação Viver Lisboa (PS, Livre, BE e PAN).

