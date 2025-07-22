Sábado – Pense por si

Autárquicas

Miguel Pinto Luz alvo de desacatos em campanha

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 22 de julho de 2025 às 07:00

O Tribunal do Seixal recebeu participação por um incidente contra o ministro durante uma ação de campanha. A PSP interveio e identificou o suspeito.

Foi um dos momentos mais tensos da campanha autárquica do PSD no distrito de Setúbal. Pelas 18h do dia 18 de junho, à frente do restaurante 100verjaria, no Seixal, durante a apresentação da candidatura da Aliança Democrática (AD) no concelho, um indivíduo aproximou-se do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, com uma atitude intimidatória, insultando-o. À medida que se aproximava, a situação escalava, o homem fez “peitaça” ao governante – os presentes tiveram de intervir e a PSP foi chamada. À SÁBADO, o relato foi confirmado pelo gabinete do ministro das Infraestruturas e Habitação, acrescentando que “o corpo de segurança tomou conta da ocorrência”.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Segurança dos cidadãos Política Eleições Parlamento Polícia de Segurança Pública Partido Comunista Português Europa
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Miguel Pinto Luz alvo de desacatos em campanha