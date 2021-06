Noah, a criança de dois anos e meia que estava desaparecida em Proença-a-Velha, Idanha-a-Nova, há mais de 30 horas foi encontrada esta quinta-feira com vida.







Noah desapareceu com a cadela, Melina

Leia Também Noah encontrado com vida. Criança de 2 anos estava desaparecida há mais de 30 horas







A mãe deu por falta do filho pelas 08h00 da manhã, assim como da cadela Melinda e das galochas do menino. O animal foi encontrado ainda na quarta-feira à tarde, mas as autoridades prosseguiram as buscas para encontrar a criança.



De acordo com o Correio da Manhã, a criança, que está gravemente ferida, foi encontrada por populares numa zona de mato, a 4 quilómetros de casa, tendo andado aproximadamente 10km no período em que esteve desaparecido.O bebé terá desaparecido algures entre as 05h30 e as 08h00 de ontem, quarta-feira. Ainda durante a noite de ontem foi encontrada uma t-shirt que a mãe diz pertencer a Noah. Foram ainda encontradas pegadas. Já esta manhã foram localizadas mais peças de roupa: uma fralda, uma galocha e uns calções, que podem ser também da criança.

Numa conferência esta tarde, o responsável pela operação, Jorge Massano, da GNR de Castelo Branco, disse que o "esforço das buscas" iria incidir numa área onde foi encontrada uma bota e uns calções de criança, que fica a cerca de 1.300 metros do sítio onde já tinha sido encontrado uma camisola de criança.