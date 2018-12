Mães de crianças tratadas na Ala de Pediatria do hospital no Porto queixam-se da falta de condições e de materiais. Obras devem começar em breve.

Mantêm-se os relatos de faltas de condições na ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto. Mães de crianças a serem tratadas ali referem a falta de condições, afirmando que há mesmo contentores do lixo a serem guardados em cima de berços.



O filho de Ana Silva esteve 17 dias na Pediatria do São João, quando tinha dois meses. Passou da Neonatologia, onde "o serviço foi fantástico" para uma ala onde não havia espaço "e há caixotes do lixo colocados em cima dos berços", revelou ao Jornal de Notícias.



A mãe relata ainda que há uma grande falta de materiais na Pediatria do hospital do Porto, explicando que teve de alimentar o filho com uma seringa e que, enquanto na Neonatologia esta era imediatamente deitada fora, na Pediatria as ordens são para conservá-la durante 24 horas.



Sara Rêgo, de 39 anos, esteve três meses com o filho no São João, depois de ter tido um episódio cardíaco. Sobre o tempo que passou naquele hospital não tem dúvidas em afirmar: "Foi um pesadelo". " "O isolamento térmico não existe. Há fita-cola nas janelas para o frio não entrar. O meu marido chegou a cobrir o menino com o casaco. De noite é como se estivéssemos na rua", contou ao Jornal de Notícias.



A mãe considera que é "cruel e desumano mandar um bebé tão pequenino para aquele espaço", para o qual foi transportado numa ambulância antiga e na qual o berço não ia preso. "Era a enfermeira que ia a segurá-lo", contou.



Foi anunciado que estaria para breve o arranque das obras naquela ala pediátrica. O Centro Hospitalar de São João recebeu o anteprojecto esta semana, prevendo arrancar com as obras no fim do primeiro semestre de 2019.