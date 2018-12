Os tribunais portugueses deram razão aos pais de uma criança, hoje com 13 anos, que sofre de graves deficiências e apresenta um grau de incapacidade na ordem dos 78% (para já), devido a uma falha no teste do pezinho em 2005, quando tinha 12 dias de vida. Condenaram o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSRJ) e a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) a pagarem 90 mil euros de indemnização pelo erro.

Nesse ano, seis dias após o nascimento da bebé, os pais levaram-na ao Centro de Saúde de Recezinhos para fazer o diagnóstico precoce (o teste do pezinho), tendo-lhes sido asseverado na altura que seriam imediatamente notificados se o resultado fosse positivo. A informação, porém, nunca chegou aos pais e seis semanas após o parto, o estado de saúde da menina começou a deteriorar-se.

Só em Março de 2006 é que a bebé foi admitida no Hospital de S. João no Porto, com dificuldade em mamar, com vómitos e sem conseguir aumentar de peso. Na unidade hospitalar onde esteve internada 20 dias, foi-lhe diagnosticado hipotiroidismo congénito (uma doença localizada na glândula tiróide que provoca perturbações graves no desenvolvimento mental e físico) e problemas ósseos.

Os pais responsabilizaram o INSRJ por nunca ter-lhes dado a informação que, por sua vez, deveria ter sido enviada por correio simples pelo Centro de Saúde onde realizaram o teste. Por causa deste alegado extravio, colocaram o INSRJ e a ARS-N na justiça.

A primeira acção judicial ocorreu em 2013, quando os pais, residentes em Marco de Canaveses, recorreram ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (TAF), com a pretensão de obter uma indemnização que permitisse suportar financeiramente a administração de diversas terapias e tratamentos que visavam melhorar o estado de saúde geral e aliviar as dores da menina. A instância judicial decidiu favoravelmente aos pais, mas o INSRJ recorreu no Tribunal Central Administrativo do Norte que suspendeu o pagamento da indemnização.

Os pais, que têm despesas mensais por volta dos 900 euros com a criança, não desistiram e tentaram conseguir uma providência cautelar para que as entidades de saúde fossem pagando mensalmente parte do montante como forma de indemnização que já tinha sido decidido pelo TAF.

O TAF voltou a intervir e deu razão aos pais em Abril do ano passado, obrigando o INSRJ e a ARS-N a pagarem 887 euros por mês para completar a indemnização, com uma fatia de 10 mil euros por danos morais aos pais e contabilizando o total de 90 mil euros. O INSRJ ainda tentou mais uma vez suspender o pagamento junto do Tribunal Central Administrativo do Norte, mas este decidiu a favor dos pais desta vez.



A ARS-N já começou a transferir os pagamentos aos pais da menor. Quando a criança chegar à idade adulta, o seu grau de incapacidade será reavaliado.