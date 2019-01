A Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto, renunciou esta quarta-feira. A informação foi confirmada em comunicado pelo Ministério da Saúde.

"O mandato do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João terminou a 31 de dezembro de 2018. Em consequência, o Conselho de Administração apresentou a renúncia de modo a facilitar a sua substituição da forma mais rápida possível. Foram estes os únicos fundamentos que estiveram na base do pedido de renúncia", afirmou o Conselho de Administração do São João em comunicado enviado às redações.



"O Ministério da Saúde teve conhecimento do pedido de renúncia do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, na sequência do término do mandato a 31 de dezembro. É um mecanismo que está previsto na Lei", disse o Ministério em comunicado avançado pela agência Lusa.

Segundo avançou a RTP, a

hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

José Carlos Caiado, presidente da Administração Central do Sistema de Saúde que pediu a demissão em outubro do ano passado, deveria ter sido substituído a 30 de novembro. Essa substituição não aconteceu, estando a instituição sem presidente desde dezembro.

lém da permanente falta de recursos humanos e ténicos, a administração do hospital queixa-se da degradação das condições de trabalho e do modo como o Ministério da Saúde tem lidado com as greves dos