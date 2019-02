A mesa da sala tinha tantos papéis que não havia ponta por onde se pegasse. Quando o filho mais velho do casal, com 13 anos, disse que não levava os amigos lá a casa porque tinha vergonha que vissem aquela casa, a mãe percebeu que tinha de fazer qualquer coisa. Mas não era fácil. O primeiro passo foi inscrever-se no workshop Destralhar, de Paula Margarido. "A desarrumação já estava a criar problemas àquela família, então destralhámos a sala toda, deitámos fora quilos de papéis que não serviam para nada e organizámos o resto. Foi um grande esforço que aquela mãe fez, mas passaram a fazer vida social em casa", conta a arquitecta, que trabalha com o feng shui – disciplina que estuda os espaços e a sua interação com as energias das pessoas que nele vivem, sugerindo soluções para melhorar a habitabilidade, problemas financeiros, de saúde, emocionais ou profissionais.





Destralhar é uma palavra que não existe no dicionário, mas é um termo que já é muito utilizado. Há cada vez mais gente a procurar ajuda profissional quando não sabe o que fazer a tanta coisa que se vai acumulando, seja roupa, livros, cd´s, papelada ou tupperwares.

