Intervalo entre doses da vacina da Pfizer alargado de 21 para 28 dias

A norma relativa à vacina contra a covid-19 da Pfizer foi alterada esta segunda-feira e a vacina passa a poder ser adminitrada 28 dias depois, em vez dos 21 iniciais.







Mário Cruz

"Esta decisão vai permitir a vacinação de mais 100 mil pessoas até ao final de março", anunciou o secretário de Estado e Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa. O governante sublinhou ainda o "amplo consenso técnico" em torno da revisão da norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre esta vacina e o intervalo na toma."A Direcção-Geral da Saúde, o Infarmed e a taskforce para a vacinação analisaram a possibilidade de um maior espaçamento entre doses e consideram que essa possibilidade é tecnicamente adequada mantendo as recomendações daquilo que são as características do medicamento", disse Marta Temido esta segunda-feira, em entrevista à agência Lusa.Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados este fim-de-semana, Portugal recebeu 1.034.970 doses de vacinas contra a covid-19, tendo sido administradas um total de 837.887 doses. Das quais, 574.062 correspondem a primeiras tomas e 263.825 a segundas doses.Portugal recebeu esta segunda-feira 101.790 doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19, adiantou fonte oficial do Ministério da Saúde à agência Lusa, com um total de 11.700 doses a serem distribuídas para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.Esta foi a única entrega de vacinas formalizada segunda-feira e reforça o conjunto de vacinas já recebido pelo país desde o final de dezembro acima do milhão de doses.Em Portugal, morreram 16.317 pessoas dos 804.562 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.