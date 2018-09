Presidente do sindicato lamenta que "alguns dos melhores investigadores" tenham ficado de fora dos contratos de trabalho para investigadores da FCT e fala de "legislatura lamentável".

Gonçalo Leite Velho, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, anunciou que a organização solicitou uma reunião ao ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, na sequência do anúncio dos resultados do Concurso Estímulo ao Emprego Científico da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Os resultados foram divulgados esta segunda-feira e deixaram cerca de 3.600 pessoas sem proposta para financiamento, entre as quais duas investigadoras que já receberam o Prémio Pessoa – Maria Manuel Mota e a historiadora Irene Flunser Pimentel.

"Pedimos a reunião com carácter de urgência e estamos a aguardar que o ministro nos receba porque para nós a situação é muito grave. Este anúncio demonstra a falta de lógica e desorientação que existe em Portugal no ramo das ciências e da investigação", lamentou Gonçalo Leite Velho em declarações à SÁBADO.

Segundo o presidente do sindicato, o ministro não recebe o sindicato há mais de um ano, apesar dos repetidos pedidos endereçados. O prazo para os investigadores recorrerem desta decisão termina ao fim de 10 dias.

O presidente do sindicato explicou ainda que esta situação tinha já sido prevista e o ministro avisado. "Alertámos a consequência que o desinvestimento pode vir a ter. Portugal arrisca-se perder alguns dos seus melhores investigadores, os da FCT", lamentou, dizendo que já tinha confrontado o ministro com o facto de que alguns dos investigadores mais antigos da FCT e Programa Ciência não serem abrangidos pelas medidas de combate à precariedade.

Mas há também críticas deixadas aos factores de escolha. Supostamente, o currículo e o projecto iriam contar para a escolha final, mas o que se verifica é que alguns dos investigadores com os currículos mais fortes – como Irene Flunser Pimentel ou Maria Manuel Mota – foram deixados de fora. "Tentaram integrar investigadores juniores e deixaram de fora os seniores. Tentaram satisfazer muitas pessoas com apenas 500 vagas", considera Gonçalo Leite Velho.

"Estas pessoas não têm garantia de financiamento com contrato. A falta de política de contratação está a afastar os nossos melhores investigadores. Falta uma política de emprego científico que permita integrar os excelentes investigadores que temos."

Gonçalo Leite Velho informa ainda que há investigadores recém-doutorados que recebem contrato, mas que depois o investigador orientador não o consegue. "Temos vários relatos desta situação", lamenta o presidente.

As queixas sobre o ministro

As farpas são direccionadas ao ministro da Ciência e do Ensino Superior: "Os protestos na ciência têm sido constantes ao longo desta legislatura. É um dos sectores com mais descontentamento. A esmagadora maioria dos contratos são precários. Para cima de 90% são precários.

"Há um desinvestimento na carreira de investigação científica, tendo-se optado por uma estratégia de contrato de 6 anos que cria estas situações de precariedade", afirma o presidente do sindicato que lembra que qualquer um destes investigadores pode "emigrar em busca de melhores condições".

"Fizemos uma proposta de integração da carreira para todos os que já tinham um período de pelo menos cinco anos de contrato. Que não foi aceite por este Governo. Foi uma proposta negociada ainda a tempo de ser inscrita no Orçamento do Estado para 2016. E as propostas seguintes também não foram aceites."

Entretanto, o Sindicato Nacional do Ensino Superior discutiu uma proposta que considera essencial com o Conselho de Reitores e com Conselho Institutos Politécnicos para a criação de um pacto nacional pelo ensino superior e pela ciência para uma lógica de carreiras nas investigações, as tenure tracks.

O presidente do sindicato considera ainda que "perante o desastre desta legislatura, é impossível que os programas dos partidos não tenham um plano para este problema". "Temos uma grande capacidade de influência nos políticos e temos procurado, em diálogo com os partidos procurar uma resposta favorável e temos tido bastante sucesso."



Dois casos excepcionais

Maria Manuel Mota, Prémio Pessoa em 2013 pela sua investigação sobre o parasita da malária, não conseguiu assegurar o financiamento para os seus projectos no Concurso Estímulo ao Emprego Científico da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Os resultados foram divulgados esta segunda-feira e deixaram cerca de 3.600 pessoas sem proposta para financiamento.



Maria Manuel Mota concorreu com um projecto que "podia trazer desenvolvimentos significativos na investigação da doença" da malária que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), afectava, em 2015, 214 milhões de pessoas, matando quase 500 mil em todo o mundo por ano. "Temos resultados preliminares que nos fazem acreditar sabermos a razão pela qual o parasita da malária infecta primeiro o fígado, antes de ir para a circulação. E isso está relacionado com o metabolismo específico do fígado dos mamíferos", explicou a investigadora em declarações ao jornal Observador.

No comentário onde lhe negavam a bolsa, Maria Manuel Mota explica que vinha escrito que o projecto apresentado "era extremamente inovador, mas que não estava bem explicado qual o impacto para a saúde humana".



"Pode ter sido um erro meu, talvez possa não ter explicado bem", admite a investigadora, que assume que estava "a contar" com o financiamento. "Posso passar por arrogante, mas fiz uma proposta cuidada e achei que tinha muitas probabilidades de conseguir a posição". Mas assegura que não vai contrapor a avaliação nem pedir recurso.



Já a historiadora Irene Flunser Pimentel, também prémio Fernando Pessoa (em 2007) e deixada de fora da lista de candidatos a financiamento, ficou entre os 3.600 investigadores que viram os seus projectos recusados. Flunser Pimentel propunha continuar a investigar as relações entre a PIDE/DGS e os serviços secretos de outros países da Europa e dos EUA, segundo explica o Diário de Notícias.



A historiadora referiu que ainda não sabe se irá recorrer da decisão no prazo de 10 dias definido pela FCT para esses recursos.