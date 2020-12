Natal e Ano Novo: esclareça as dúvidas sobre as regras para a época festiva

A estratégia que o Governo adotou para permitir que a época festiva seja menos restritiva foi prolongar as medidas já em vigor até ao Natal.



Assim sendo, nos próximos 15 dias a proibição de circulação na via pública permanece inalterada nos concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo: nos fins de semana de 12 e 13 e 19 e 20 de dezembro o recolher obrigatório mantém-se das 13h00 às 5h00 e nos restantes dias das 23h00 às 5h00. O objetivo, sublinhou o primeiro-ministro em conferência de imprensa, é chegar ao Natal com o menor número de infetados possível.



As exceções são para a época festiva. A circulação entre concelhos é permitida nos dias 23, 24, 25 e 26 de dezembro, sendo que na noite de 23 para 24 será mantido o período de circulação normal, com exceção das pessoas que se encontrem em viagem.



Nas noites de 24 e 25 de dezembro a proibição de circulação na via pública só ocorrerá a partir das 2h00 e no dia 26 será permitido circular até às 23h00.



Relativamente ao Ano Novo, será permitido circular na via pública entre as 5h00 do dia 31 de dezembro e as 2h00 do dia 1 de janeiro de 2021.





Nos dias 24 e 25 de dezembro, os restaurantes vão poder encerrar até à 1h00, sendo que o acesso ao público fica excluído para novas admissões à meia-noite.



Já no dia 26 de dezembro, os restaurantes poderão servir almoços, funcionando até às 15h30.



Também na noite de passagem de ano os estabelecimentos de restauração vão poder funcionar até à 1h00 mas no dia 1 de janeiro, nos concelhos de risco muito elevado e extremo, só podem funcionar até às 15h30.



Com quantas pessoas posso estar?

António Costa relembrou este sábado que os portugueses não podem esquecer, "em momento algum, que este não vai ser um Natal que vamos viver em condições normais". E pediu: "evitem confraternizações com muitas pessoas, onde se esteja longos períodos sem máscara e em espaços fechados, pequenos e pouco arejados".



Desta forma, apesar de o Governo não ter estabelecido nenhum limite de ajuntamentos para o Natal, na noite de Ano Novo não serão permitidas festas públicas nem ajuntamentos na via pública para mais de seis pessoas.



Todas estas exceções serão sujeitas a avaliação no dia 18 de dezembro e, caso seja necessário, haverá um agravamento das medidas.



O primeiro-ministro considerou que "a evolução da pandemia evidencia bem que as medidas que têm sido adotadas têm produzido efeitos, quer na redução de casos, quer na diminuição significativa de novos casos por semana" mas sustentou que, apesar da "evolução positiva, é fundamental manter as medidas, que continuam a ser necessárias".



"A preocupação que houve foi a de manter a estabilidade e de abrir exceções para o Natal e Ano Novo. Nos próximos 15 dias temos de consolidar a trajetória de descida de novos casos de covid-19, podendo viver o Natal com maior segurança", disse o líder do executivo. No entanto, "se a situação se agravar, obviamente, terá de ser levantado o sinal de alerta".



Em que situação está o meu concelho?

O Governo atualizou este sábado, pela terceira vez, a lista dos concelhos divididos por escalões de risco. As medidas restritivas anunciadas este sábado pelo primeiro-ministro vão vigorar entre 9 de dezembro e 7 de janeiro.



Devido ao que António Costa classificou como uma "evolução francamente positiva na última quinzena", 27 concelhos de risco muito elevado e elevado passaram agora para risco moderado. Outros 12 saíram do nível extremamente elevado e dois do nível muito elevado.

No entanto, apesar desta redução, António Costa relembrou que os concelhos com maior número de casos e, portanto, com mais restrições são ainda muitos. Pode consultar a lista dos concelhos aqui.

António Costa anunciou este sábado as medidas de combate à pandemia de covid-19 que vão estar em vigor até ao dia 7 de janeiro do próximo ano. As restrições vão ser menos intensas no Natal, de forma a permitir às pessoas uma celebração com a família, mas o primeiro-ministro garante que não se pode baixar a guarda.Saiba quais as regras a cumprir nas próximas semanas:No entanto, a circulação entre concelhos não é permitida entre a meia-noite do dia 31 de dezembro e as 5h00 do dia 4 de janeiro de 2021. As exceções são por "motivos de saúde, de urgência imperiosa ou outros especificamente previstos", esclarece o comunicado do Conselho de Ministros.