"Não há necessidade de reforçar as medidas mais eficazes": Secretário de Estado da Saúde sobre aumento de casos

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes, falou esta segunda-feira, em Vila Franca de Xira, sobre as medidas a tomar relativas ao aumento de casos da Covid-19 na zona de Lisboa e Vale do Tejo.





"O que se vai fazer em Lisboa é reforçar os mecânismos que já existem para testarmos mais gente", sublinhou, acrescentando que os rastreamentos vão acontecer através de testes rápidos e com a aplicação de testes nos diferentes setores (se houver necessidade) e em contextos familiares."Não há necessidade de reforçar as medidas mais eficazes", reforçou.Quando questionado, Diogo Serra Lopes sublinhou que "não disse que faltavam rastreadores na zona de Lisboa e Vale do Tejo" e que a equipa da Covid-19 "vai fazendo o que é necessário".Quanto aos festejos do Sporting, o secretário de Estado da Saúde afirma, que "há mais desconfinamento e isso é anterior aos festejos (do Sporting)".